Захарова: РФ и Вьетнам расширили географию межрегиональных связей, несмотря на пандемию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерства иностранных дел России и Вьетнама провели консультации с участием представителей российских регионов, стороны отметили расширение географии межрегиональных связей, несмотря на пандемию. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российско-вьетнамские межмидовские консультации прошли вчера, 27 октября, в режиме видеоконференции с подключением представителей Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Амурской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга, - сказала она. - Стороны подчеркнули, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, удалось не только сохранить уже наработанные контакты, но и расширить географию межрегиональных связей, которые являются важным направлением двустороннего сотрудничества".

По словам Захаровой, стороны констатировали, что состоявшееся консультации стали дополнительным и очень важным импульсом российско-вьетнамскому межрегиональному сотрудничеству, а также выразили обоюдную готовность продолжать практику таких встреч на регулярной основе.