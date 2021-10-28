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Захарова: РФ и Вьетнам расширили географию межрегиональных связей, несмотря на пандемию

МИД России и Вьетнама 27 октября провели консультации с участием представителей российских регионов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерства иностранных дел России и Вьетнама провели консультации с участием представителей российских регионов, стороны отметили расширение географии межрегиональных связей, несмотря на пандемию. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российско-вьетнамские межмидовские консультации прошли вчера, 27 октября, в режиме видеоконференции с подключением представителей Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Амурской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга, - сказала она. - Стороны подчеркнули, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, удалось не только сохранить уже наработанные контакты, но и расширить географию межрегиональных связей, которые являются важным направлением двустороннего сотрудничества".

По словам Захаровой, стороны констатировали, что состоявшееся консультации стали дополнительным и очень важным импульсом российско-вьетнамскому межрегиональному сотрудничеству, а также выразили обоюдную готовность продолжать практику таких встреч на регулярной основе.

Теги
РоссияВьетнамЗахарова, Мария Владимировна
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