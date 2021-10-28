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Россия осудила открытие в Кишиневе памятника солдатам, воевавшим на стороне нацистов

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, факт открытия монумента "вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает открытие в Кишиневе памятника солдатам румынский армии, воевавшим на стороне нацистской Германии. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"26 октября в центре Кишинева с воинскими почестями и в присутствии высокопоставленных представителей министерств культуры и обороны Молдавии был открыт монумент, который, как было заявлено, увековечивает память солдат румынской армии, которые воевали на стороне немецко-фашистских войск <...> Решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что факт открытия монумента "вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь своих воинов".

"Мы призываем официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей", - добавила дипломат.

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РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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