Россия осудила открытие в Кишиневе памятника солдатам, воевавшим на стороне нацистов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает открытие в Кишиневе памятника солдатам румынский армии, воевавшим на стороне нацистской Германии. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"26 октября в центре Кишинева с воинскими почестями и в присутствии высокопоставленных представителей министерств культуры и обороны Молдавии был открыт монумент, который, как было заявлено, увековечивает память солдат румынской армии, которые воевали на стороне немецко-фашистских войск <...> Решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что факт открытия монумента "вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь своих воинов".

"Мы призываем официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей", - добавила дипломат.