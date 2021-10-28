Захарова прокомментировала контракт США и Украины на пять энергоблоков

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Подписанный в конце августа контракт между Киевом и Вашингтоном на строительство пяти энергоблоков на территории Украины можно рассматривать скорее как мечты украинской стороны, чем как реальность. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На мой взгляд, этот документ отражает скорее мечты украинской стороны, чем реальность. Источники финансирования в нем не обозначены, поэтому что тут, собственно, еще комментировать", - сказала она.

Захарова высказала сомнения в том, что Киев сможет сам найти средства на реализацию проекта. "Предположения, что США могут потратить деньги своих налогоплательщиков во благо Украины, - это из разряда фантастики", - подчеркнула она.

"Мы видели много раз, как в Вашингтоне подписывались, в том числе в Белом доме, некие декларации, давались заверения странам о будущих многомиллиардных сделках, контрактах", - напомнила официальный представитель МИД. Она отметила, что все договоренности забывались, как только представители стран возвращались домой и задавались вопросом о том, где брать деньги.

В конце августа компании "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает привлечение американских технологий для строительства ядерных реакторов проекта AP1000. Всего предполагается построить пять энергоблоков на сумму до $30 млрд.