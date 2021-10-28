МИД РФ: вопрос признания правительства талибов в Афганистане Россией сейчас преждевременен

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вопрос о признании Россией временного правительства "Талибана" (движение запрещено в РФ) в Афганистане на сегодняшний день является преждевременным. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании РФ новых афганских властей является преждевременной", - сказала она.

"Вместе с тем мы полагаем, что конкретные практические шаги Кабула навстречу ожиданиям международного сообщества и региональных партнеров, в частности в деле формирования этно-политически сбалансированного правительства, продолжения борьбы с терроризмом, наркопреступностью, соблюдения основных прав и свобод граждан, действительно могут оказать стимулирующее действие на вышеуказанные процессы", - добавила Захарова.