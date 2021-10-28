Посольство РФ в Словении вручило награду председателю Общества дружбы Словения - Россия

ЛЮБЛЯНА, 28 октября. /ТАСС/. Посольство России в Любляне вручило председателю Общества дружбы Словения - Россия Саше Гержине нагрудный знак "За взаимодействие" Министерства иностранных дел РФ. Как сообщает в четверг корреспондент ТАСС, мероприятие прошло в приемном зале диппредставительства.

"За свою долгую карьеру Саша Гержина занимался вопросами внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, руководил крупными коммерческими предприятиями, занимался политикой, долгое время был заместителем председателя одной из ведущих словенских политических партий, и, конечно, он был нашим коллегой, был первым послом независимой Словении в Российской Федерации, - сказал в приветственной речи посол России в Словении Тимур Эйвазов. - Именно господин Гержина сделал Общество Словения - Россия таким, какое оно есть сейчас. В ежегодно проводимых организацией мемориальных мероприятиях у Русской часовни на постоянной основе принимают участие представители высшего руководства России и Словении, министры, депутаты, члены парламентов, иерархи церкви, дипломаты и крупные общественные деятели. Все участники этих мероприятий отмечают атмосферу искренней дружбы и взаимной симпатии между народами России и Словении, в чем я вижу огромную заслугу господина Гержины".

По словам посла, своеобразным важным итогом деятельности председателя Общества дружбы Словения - Россия стало принятое в этом году президентами двух стран решение об установлении Дня российско-словенской дружбы, который ежегодно будет отмечаться в привязке к мероприятиям у Русской часовни. Эйвазов выразил Гержине "сердечную признательность и благодарность за его вклад в развитие отношений между Россией и Словенией и укрепление дружбы между народами".

"Награда, которая мне сегодня была вручена, является признанием деятельности всех членов Общества дружбы Словения - Россия, с которыми мы вместе на протяжении 25 лет укрепляли особенную дружбу между нашими народами", - произнес в своей благодарственной речи Гержина. По его словам, организацией движет искренняя дружба между словенцами и россиянами, уважение к России, к ее народу, культуре и истории.

28 июля президент России Владимир Путин и лидер Словении Борут Пахор договорились учредить День российско-словенской дружбы, который будет отмечаться в последние выходные июля. 31 июля мемориальная церемония у Русской часовни, расположенной на горном перевале Вршич в словенских Альпах, впервые состоялась в рамках празднования Дня дружбы России и Словении. В мероприятии приняли участие вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, президент Словении Борут Пахор, министр экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшек, посол России в Словении Тимур Эйвазов, председатель Государственного совета (верхняя палата парламента) республики Алойз Ковшца, а также заместитель главы департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Алексей Бондарук.