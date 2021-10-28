Захарова: споры по Зангезурскому коридору лучше решать в трехсторонней рабочей группе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Все вопросы, связанные с разблокировкой транспортных коммуникаций в Закавказье, включая споры вокруг создания Зангезурского коридора, лучше всего рассматривать и решать в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с обострением разногласий между Ереваном и Баку по данной проблеме.

"Мы считаем, что наиболее оптимальной формой для проработки вопроса о разблокировке транспортных коммуникаций в Закавказье является трехсторонняя рабочая группа, созданная по итогам московского саммита [с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана] 11 января нынешнего года, - отметила официальный представитель дипведомства. - Уже состоялись восемь заседаний этого механизма, и все стороны высоко оценивают его деятельность".

"Мы считаем правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - подчеркнула Захарова.

Азербайджан планирует создать Зангезурский коридор, который будет соединять Нахичевань с основной частью страны через территорию Армении. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. Помимо прочего это позволит связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и, через Каспийское море, странами Центральной Азии. В Ереване заявляют, что трехстороннее заявление от 9 ноября, которое положило конец боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, не подразумевает открытие коридора из Азербайджана через Зангезур в Нахичевань.