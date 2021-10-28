Постпред РФ при ОБСЕ: милитаризация Украины мешает решению конфликта внутри страны

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Урегулированию конфликта на Украине препятствует милитаризация страны внешними игроками. Об этом заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг постоянный представитель России при этой международной организации Александр Лукашевич.

"Милитаризация Украины и потакание реваншистским устремлениям "партии войны" в Киеве препятствуют урегулированию внутриукраинского конфликта. Не слышим от спонсоров нынешних украинских властей и осуждения действий Вооруженных сил Украины, ведущих к эскалации", - заявил российский постпред.

Он особо отметил, что выданный Киеву "карт-бланш" на днях был использован военно-политическим руководством Украины для наступательных действий в Донбассе. При этом текущая обстановка на Украине свидетельствует, что ее власти находятся под давлением, если не сказать контролем, разномастных национал-радикалов, добавил Лукашевич.