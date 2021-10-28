Небензя: санкции СБ ООН против стран Африки не должны мешать борьбе с терроризмом

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Россия выступает за своевременный пересмотр санкционных режимов Совета Безопасности ООН в отношении ряда стран Африки, ограничения не должны сказываться на борьбе с терроризмом. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, выступая в видеоформате на дебатах о сотрудничестве с Африканским союзом (АС).

Россия приветствует прогресс "в формировании Африканской архитектуры мира и безопасности, центральная роль в которой отводится Совету мира и безопасности, континентальной системе раннего предупреждения и Африканским силам постоянной готовности". "Африканцы все активнее вовлекаются в урегулирование конфликтных ситуаций на континенте, на деле доказывая эффективность принципа "африканским проблемам - африканское решение", - отметил постпред. - Не можем не упомянуть посреднические усилия континентальной организации в разрешении различных кризисов, к сожалению, не прекращающих будоражить континент".

"Убеждены, что для более эффективного содействия со стороны ООН в преодолении вызовов, стоящих перед Африканским континентом, важно и далее расширять взаимодействие двух организаций, - сказал дипломат. - Особое значение имеет плодотворное сотрудничество СБ ООН и Совета мира и безопасности АС". Россия считает оправданной постановку африканскими государствами вопроса об оказании материального и финансового содействия со стороны ООН их усилиям по поддержанию международного мира и безопасности. "Ожидаем согласования единой африканской позиции по вопросу модальностей финансирования афромиротворческих операций и использования в этих целях средств Фонда мира АС", - добавил он.

По словам Небензи, повышенного внимания требует нарастающая террористическая угроза. "Террористические организации продолжают использовать в своих интересах ситуацию с пандемией для укрепления своих позиций. Особую озабоченность в этой связи вызывает продолжающая деградировать обстановка в Сахаро-Сахельском регионе, - заявил постпред РФ. - Готовы делиться с африканским партнерами имеющимся опытом по проблематике антитеррора, реализовывать проекты по повышению потенциала стран континента в борьбе с угрозами терроризма и экстремизма".

Дипломат отметил, что оптимизации взаимодействия ООН с африканскими странами способствовало бы и разрешение проблемы незаконных односторонних санкций в отношении некоторых государств континента. "В последние годы эти меры лишь продолжают расширяться, подрывая возможности стран бороться с нарастающими вызовами и угрозами, включая пандемию коронавируса, - сказал он. - Неизменно выступаем за своевременный пересмотр санкционных режимов, введенных по линии СБ ООН. Они также не должны негативно сказываться на способности стран противостоять организованной преступности и терроризму, формировать эффективные органы безопасности, а также ухудшать гуманитарную обстановку".