Захарова: распространение в Финляндии мифов об "угрозе" от РФ вредит двусторонним связям

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Москве и Хельсинки необходимо развивать добрососедские связи вопреки распространяемым в Финляндии вбросам о "мифической российской угрозе", которые лишь вредят двустороннему сотрудничеству. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проведенный в Финляндии соцопрос, согласно которому порядка 60% населения страны воспринимают действия России как военную угрозу.

"А что здесь удивительного? Если мы видим и об этом говорим каждый день, что идет такая информационная агрессивная кампания в отношении нашей страны, если публикуются ежедневно тысячи статей с фейками, мифами, дезинформацией относительно России и всего того, что с ней связано, - сказала она. - В частности запугивают Северную Европу. Чем только не запугивают. Мифы, десятилетиями существующие и ненашедшие за эти годы ни одного подтверждения, продолжают пестоваться, как будто это какое-то, знаете, реальное развитие событий. В Швеции подлодки постоянно ищут".

"Поэтому удивительного здесь ничего нет. Печальное, действительно, есть. Потому что это и есть та самая дезинформация и ее зловредные итоги, о которых Запад столько говорит, но, к сожалению, всем этим занимается. К сожалению, и финские журналисты вносят свой вклад в эту русофобскую пропаганду. Что можно сказать, делают они это зря, потому что во многом развивают, вместо того, чтобы развеивать, мифы о нашей стране, и это точно вредит двусторонним отношениям. А если это вредит двусторонним отношениям, в основе которых добрососедство, взаимоуважение, международно-правовое сотрудничество, то это вредит и народу Финляндии", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия и Финляндия - добрые соседи. По ее словам, современные двусторонние отношения характеризуются активным межведомственным взаимодействием, развитием торгово-экономического сотрудничества, межрегиональными, приграничными связями, прямыми контактами между гражданами, организациями. Традиционная основа для развития этого взаимодействия закладывается на высшем уровне в ходе насыщенного и регулярного политического диалога, добавила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также предложила посмотреть и на другие показатели в указанном социальном опросе. Так, более 70% продолжают считать Россию важным торговым партнером, а 43% полагают, что факторы, не связанные с экономикой, не должны оказывать влияние на российско-финляндские торговые отношения. "То есть интерес, желание к взаимодействию не просто есть, они превалируют, доминируют в сознании людей, несмотря ни на что. И именно это и нужно, с точки зрения антироссийского лобби, изничтожить или свести на нет", - обратила внимание дипломат.

"Нам нужно развивать связи, делать это вопреки всем этим вбросам, фейкам, развивать их в духе тех принципов, о которых я сказала: добрососедство, партнерство, взаимовыручка, уважение и соблюдение правовых основ взаимодействия. Я думаю, что это станет лучшим ответом для всех тех, кто задается вопросом: "а правда ли что русские идут?", потому что именно так и сформулировано большинство материалов в западной прессе. Тогда российская мифическая угроза исчезнет сама по себе. Просто нужно развивать отношения, чем мы и занимаемся", - заключила Захарова.