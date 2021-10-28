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Рябков обсудил с делегацией ученых Пагуошского движения контроль над вооружениями

Делегация прибыла в Москву для участия в международной конференции "Контроль над вооружениями сегодня: окна возможностей" и форуме европейских Пагуошских комитетов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил в четверг с делегацией руководства Пагуошского движения ученых стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

"Состоялся углубленный заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, делегация прибыла в Москву для участия в международной конференции "Контроль над вооружениями сегодня: окна возможностей" и форуме европейских Пагуошских комитетов.

Теги
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