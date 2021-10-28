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Чижов заявил, что Брюссель уклоняется от диалога с Москвой по кибербезопасности

Постпред РФ при ЕС также отметил, что "брюссельская бюрократия" воспринимается многими представителями европейского бизнеса и общественности "весьма и весьма критически"

ВЕРОНА /Италия/, 28 октября. /ТАСС/. Брюссель "с завидным постоянством" уклоняется от диалога с Москвой по вопросам кибербезопасности и противодействию дезинформации. Об этом в четверг заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на сессии "Деятельность дипломатии в современном международном контексте" на Евразийском экономическом форуме.

"От диалога с нами по столь наболевшим темам, как кибербезопасность и противодействие дезинформации, Брюссель с завидным постоянством уклоняется", - сказал он.

Чижов также отметил, что "брюссельская бюрократия" воспринимается многими представителями европейского бизнеса и общественности "весьма и весьма критически".

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.

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