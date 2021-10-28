Губернатор Артюхов не видит необходимости объединять ЯНАО, ХМАО и Тюменскую область

ТАСС, 28 октября. Объединение Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области в один регион не стоит на повестке дня, не поддерживается жителями и не отвечает на данный момент целям развития регионов. Об этом сообщил в программе "Специальный гость" на канале RTVI губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Вопрос объединения трех регионов периодически поднимается на разных инстанциях. В частности, в мае 2021 года с таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, существование отдельных северных регионов нецелесообразно, их нужно объединить с Тюменской областью.

"Сейчас мы абсолютно убеждены, все три субъекта, что для жителей, я бы даже сказал для страны, гораздо лучше, чтобы регионы развилась самостоятельно. Сегодня очевидно, сформирована задача по развитию Арктики. И если нам нужно развивать Ямал как арктический субъект, то он, конечно, должен быть не какой-то периферией, огромной областью. Сейчас такой темы нет, люди это не поддерживают. Северяне - и югорчане, и тюменцы уже привыкли жить, как они живут, и мне кажется, у нас неплохо получается", - отметил Артюхов.