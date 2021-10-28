Посол РФ: Москва надеется на улучшение отношений с ЕС во время председательства Франции

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Москва надеется на восстановление доверия в отношениях между Евросоюзом и Россией во время председательства Франции в Совете ЕС. Об этом заявил в четверг посол России в Париже Алексей Мешков на встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией "Пассаж".

"В будущем году наступает важный для Франции этап - к ней переходит председательство в Совете ЕС, - отметил он. - Хочется надеяться, что в ходе французского председательства вернется благоразумие и ответственный подход к нашему общему континенту".

Дипломат выразил сожаление в связи с "ничем не обоснованным, кроме соображений идеологизированного противостояния, нарастанием антироссийских фобий и установок". Мешков отметил, что с вступлением Парижа в обязанности председателя в Совете ЕС "надеется на восстановление во взаимных отношениях доверия, подрываемого сейчас со стороны Евросоюза".

Мешков констатировал, что "несмотря на пандемию коронавируса", между Москвой и Парижем продолжаются регулярные контакты на самом высоком уровне, в том числе между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Интенсивно развивается стратегический диалог, старт которому был дан Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном на саммите в Брегансоне в 2019 году, - продолжил он. - Работа ведется по тринадцати ключевым направлениям, а в сентябре к ним добавилось еще одно - консультации по Афганистану". Как постоянные члены Совета Безопасности ООН Россия и Франция, подчеркнул Мешков, несут ответственность за поддержание стабильности во всем мире.

Одновременно посол подчеркнул, что "вне зависимости от политического климата российский и французский народы относятся друг к другу с взаимным уважением и симпатией", что "позволяет преодолевать сиюминутные разногласия и с оптимизмом смотреть в будущее". Он отметил, что российско-французское сотрудничество внесло огромный вклад в мировую экономику, культуру, науку и в целом в развитие человеческой цивилизации.

Климат и охрана окружающей среды

По словам посла, несмотря на то, что позиции России и Франции не во всем совпадают, это не мешает вести конструктивный диалог по темам, представляющий общий интерес. Одна из них, подчеркнул он, - климат и охрана окружающей среды. Дипломат отметил, что в России были приняты важные нормативные решения, в частности об ограничении выбросов парниковых газов, о внедрении "зеленого финансирования".

Мешков напомнил, что президент России поставил конкретный ориентир - не позднее 2060 года страна должна достичь "углеродной нейтральности". Он отметил, что "российские шаги на этом направлении будут подробно представлены на 26-й климатической конференции ООН в Глазго".

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "должны быть исключены попытки использовать природоохранную тему для получения односторонних конкурентных преимуществ". "Что касается России, то наш энергобаланс более "зеленый", чем во многих других индустриально развитых странах", - заметил Мешков.

Совет по экономическим вопросам

Мешков сообщил, что Россия и Франция в декабре проведут заседание Совета по экономическим, финансовым, инвестиционным и торговым вопросам.

Дипломат отметил, что, несмотря на пандемию, "торгово-экономические связи между странами развиваются активно". "Планируем провести заседание российско-французского Совета по экономическим, финансовым, инвестиционным и торговым вопросам в декабре 2021 года под председательством министра экономического развития Максима Решетникова и его французского коллеги Брюно Ле Мэра", - сказал Мешков.

Он напомнил, что "если в 2020 году товарооборот сократился на 15%, то в этом году наблюдается обратная тенденция". "По итогам первого полугодия этот показатель вырос на 50%, до $9,5 млрд", - отметил Мешков.

Одновременно посол отверг обвинения в адрес России, связанные с ростом цен на газ в Европе. "Россия и российские компании никогда не нарушали своих контрактных обязательств, и это признают все наши партнеры", - заметил Мешков. Он также указал, что Россия "увеличила поставки на европейский рынок в целом на 8,7%". "В абсолютных величинах это 11 млрд куб. м газа, а американские и ближневосточные компании, напротив, недопоставили 9 млрд куб. м", - напомнил дипломат.

Глава российского диппредставительства выразил удовлетворение успешным развитием культурных обменов с Францией, в частности проведением двух крупных российских выставок в Париже шедевров коллекции русских меценатов братьев Морозовых и собрания работ Ильи Репина. "На днях мы отметили пятилетие Российского духовно-культурного православного центра на набережной Бранли, который служит укреплению российско-французской дружбы", - сказал Мешков.