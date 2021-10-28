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Политический кризис в Судане

Постпредство России надеется, что ситуация в Судане скоро вернется в конституционные рамки

По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, события в стране произошли вследствие систематического кризиса "из-за неспособности властей решить многочисленные проблемы и попыток внедрить решения извне"

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Россия призывает суданские стороны избегать действий, ведущих к конфронтации, и надеется, что ситуация в стране скоро вернется в конституционные рамки. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Россия внимательно отслеживает за развитием событий в Судане и подчеркивает необходимость избегать эскалации. Россия конструктивно взаимодействовала по заявлению Совета Безопасности ООН, - говорится в записи Полянского в Twitter. - Мы были не согласны с интерпретацией последний событий как переворота и призвали партнеров в Совете Безопасности придерживаться согласованного подхода относительно событий в Судане, в других частях мира и не применять двойные стандарты".

По словам дипломата, события в африканской стране произошли вследствие систематического кризиса "из-за неспособности властей решить многочисленные проблемы и попыток внедрить решения извне". "Призываем все суданские стороны придерживаться национальных интересов, проявлять сдержанность и ответственность, избегать призывов или действий, которые могут привести к конфронтации. Надеемся, что ситуация в Судане скоро вернется в конституционные рамки", - отметил Полянский.

Совет Безопасности ООН в своем заявлении в четверг призвал военные власти Судана восстановить гражданское переходное правительство, начав диалог без предварительных условий.

Теги
СуданРоссияПолитический кризис в Судане
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