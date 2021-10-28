Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с США, основанному на правовой логике

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия настроена на здоровый диалог с США, но он должен быть равноправным и основанным на правовой логике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему главному редактору и вице-президенту международного спутникового телеканала RTVi Георгию Цихисели. Видеозаписью беседы она поделилась в своем Telegram-канале в четверг.

"Мы, по-моему, каждый день говорим о том, что мы готовы к нормальному, здоровому, прагматичному диалогу, но есть один нюанс - он должен быть равноправным, взаимоуважительным и основанным на какой-то понятной правовой логике, а не на логике того, что когда одному выгодно, все остальные должны принять предусловие, - сказала она. - Хочется отнять собственность - отнимают, хочется ввести санкции односторонние - принимают их, хочется заставить Евросоюз ввести в отношении нас санкции, а самим не вводить, дабы не вредить собственным производителям, - делают".

"Есть правила, у дипломатии есть базис - двусторонние соглашения, никто не отменял документы, на которых основываются консульские отношения", - добавила Захарова.