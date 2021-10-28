Захарова заявила, что США намеренно усложнили оказание консульских услуг в России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. США намеренно разрушали систему оказания консульских услуг в РФ, ссылаясь якобы на нехватку кадров. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Георгию Цихисели, бывшему главному редактору и вице-президенту международного спутникового телеканала RTVI, видео она опубликовала в своем Telegram-канале .

"Когда они рассказывают, что некому оформлять визы, пусть они это не рассказывают нам. Они должны честно набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно. Они намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов. Намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для двадцать первого века, что дальше некуда. Они намеренно закрывали Генконсульство в РФ, они намеренно переводили дипломатов и консульских служащих с консульских направлений на другие. Они делали это все специально. Они намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной в РФ. Вопрос зачем? Задайте им этот вопрос, но чтобы сказки они не рассказывали", - сказала Захарова.

По ее словам, и до запрета на наем российских граждан процедура только получения согласия на собеседование длилась до года, а пресс-служба американского посольства в Москве насчитывала дипломатов "в разы больше, чем 30". "А чем занимались остальные сотрудники дипломатических и консульских миссий США на территории России? Экономику они [политики в Вашингтоне] же сами привели в состояние не развития. Может быть, политическая сфера отличалась динамизмом? Нет. Мы постоянно слышим и слышали последние годы призывы максимально вести контакты с русскими только по тем вопросам, которые интересны США. Чем занималась экономическая секция, если от Вашингтона мы только и слышим про санкции? Чем занимались люди в политических секциях, если политические контакты пали одними из первых под ударами "молний" американских политиков. Мы тоже не знаем", - отметила она.

Контакты в гуманитарной, культурной и образовательной сферах также были со стороны Вашингтона минимизированы, добавила Захарова. "Чем занимались сотни американских дипломатов в РФ? Да им только и осталось, что визы выдавать и помогать людям оформлять документы. Они же ничем не занимались в принципе", - указала Захарова.

В среду агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга, что Соединенные Штаты приближаются к решению свести дипломатическое присутствие страны в России к осуществлению лишь технических функций.

Об ответных мерах РФ на действия США

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

В диппредставительстве тогда отметили, что в ограниченном количестве будут рассматриваться иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя.

Как сообщил в августе ТАСС представитель американского посольства в Москве, за неиммиграционными визами россиянам рекомендовано обращаться в диппредставительства США в других странах. С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе из 120 сотрудников.