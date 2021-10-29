Путин обсудит с Ниинистё сотрудничество России и Финляндии и международную повестку

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом ранее сообщала пресс-служба главы российского государства.

Будут рассмотрены основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, ожидают в Кремле.

Ранее о готовящейся встрече сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и канцелярия финского президента.

В качестве президента Финляндии Ниинистё приезжает в Россию в 11-й раз. В последний раз Путин и его финский коллега проводили встречу в августе 2019 года в Финляндии. 17 сентября Путин и Ниинистё провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы. Тогда, как сообщала пресс-служба Кремля, президенты условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.

В начале недели Ниинистё на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости создавать условия для более открытого диалога с Россией, Китаем и другими странами. Он обратил внимание на то, что "политика сдерживания НАТО [в отношении РФ] находится на хорошем уровне, но диалог работает не очень хорошо". Финский президент высказался за продолжение общения и диалога, поскольку это "отражает дух Хельсинки" - принципы подписанного в столице Финляндии в 1975 году Заключительного акта, который лег в основу деятельности ОБСЕ.

Туризм и вакцина

Как сообщал ТАСС советник по вопросам прессы финского посольства в Москве Танели Добровольски, комментируя предстоящий визит, в повестку переговоров лидеров двух стран может войти и тема возобновления туристических потоков, однако "решения об открытии или закрытии границы принимаются в основном правительством Финляндии, исходя из рекомендаций профильных ведомств". Между странами уже возобновлены авиаперевозки, однако въезд туристов из РФ в Финляндию пока невозможен.

Еще одной возможной темой беседы могут стать перспективы признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Финляндии. Добровольски заявлял, что в стране сейчас идет соответствующая работа. Хельсинки пока ожидают результатов соответствующих исследований Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо этого, у президентов будет возможность поделиться опытом пребывания в добровольном карантине после контакта с заболевшими ковидом. Правда, если российский лидер провел в таком режиме около двух недель, его финский коллега значительно быстрее вернулся к работе в привычном режиме.

Канцелярия Ниинистё сообщила о его уходе на добровольный карантин 14 октября после общения с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сдавшим положительный экспресс-тест на коронавирус. И уже 18 октября финский лидер сообщил в "Твиттере", что возвращается к "нормальному ритму, [так как] нет коронавируса". Он подчеркнул, что вакцинация хорошо защищает от ковида, добавив, что планирует сделать третью прививку.

Путин находился на самоизоляции в сентябре около двух недель после выявления случаев ковида в его окружении. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в день его выхода из этого режима, российский лидер отметил, что вокруг него заболели три десятка человек, которые "поздно ревакцинировались", в том числе адъютант, с которым он проработал с утра до вечера. Президент РФ отметил, что благодаря высокому титру антител к коронавирусу сам он не заболел.

Весной Путин прошел вакцинацию от ковида. Позже он сообщал, что воспользовался отечественной вакциной "Спутник V".