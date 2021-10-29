Песков не стал комментировать отклоненный законопроект об услугах ЖКХ ветеранам войны

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отклоненный Госдумой законопроект, касающийся бесплатного предоставления услуг ЖКХ ветеранам Великой Отечественной войны.

"Ничего не могу сказать, не располагаю информацией на этот счет, - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам на просьбу прокомментировать эту ситуацию. - Я не знаю, о чем там шла речь, о чем законопроект, не могу никак прокомментировать".

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, доходила ли эта тема до главы государства. "Нет, этот документ, насколько я понимаю, не прошел через парламент, мы с вами просто не знаем, о чем там идет речь", - добавил он.