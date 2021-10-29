Песков: Кремль не делает заключений по факту незаконной охоты с участием депутата Рашкина

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заключения по факту незаконной охоты, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, должны сделать правоохранители и профильные ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ. Наши, наверное, правоохранители и главное природоохранное ведомство должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше - это не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен Рашкин, заявление на него подал комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

По данным полиции, ночью 29 октября поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, которые обнаружили автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью. В отношении таких спецсубъектов предусмотрен особый порядок возбуждения дела. Как следует из ст. 447-448 УПК РФ, решение о возбуждении уголовного дела в отношении членов Совета Федерации или депутатов Государственной думы принимается председателем СК РФ с согласия Совета Федерации или Госдумы на основании представления генерального прокурора.