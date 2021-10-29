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Путин назвал близкими подходы России и Финляндии в вопросах борьбы с изменениями климата

Глава государства отметил большое значение того факта, что обе страны являются соседями

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия и Финляндия имеют близкие позиции по вопросам борьбы с изменениями климата. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в начале встречи в Кремле с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Наши подходы, как мне докладывают российские специалисты, очень близки с финляндскими коллегами", - сказал российский лидер. Он отметил большое значение того факта, что Россия и Финляндия являются соседями, так как от совместных действий двух стран в значительной степени будет зависеть "выполнение тех требований, которые сейчас формулирует международное сообщество для борьбы с изменениями климата".

Путин напомнил также, что Россия до 2023 года председательствует в Арктическом совете.

"Знаю, что Финляндия всегда уделяла и уделяет очень много внимания сотрудничеству в Арктике. Надеюсь, что удастся поговорить сегодня и по этой теме", - сказал президент России.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссия
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