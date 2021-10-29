Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН по мандату о референдуме в Западной Сахаре

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Россия воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США о продлении мандата Миссии всемирной организации по проведению референдума в Западной Сахаре. Как заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, в документе не были учтены обоснованные российские замечания.

"Россия воздержалась при голосовании по подготовленному США проекту резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, - сказал Полянский. - В ходе переговоров не были должным образом учтены наши обоснованные замечания и предложения компромиссного характера. Также остался без внимания ряд конструктивных предложений со стороны других членов Совета. По этой причине представленная сегодня резолюция не отражает объективной картины, сложившейся в западносахарском урегулировании после произошедшей в ноябре прошлого года эскалации военного противостояния и вряд ли будет способствовать усилиям спецпосланника генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры по возобновлению прямого переговорного процесса".

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт POLISARIO, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт POLISARIO провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.