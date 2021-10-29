Небензя назвал недопустимой ситуацию с внесением девочки из Луганска в базу "Миротворца"

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Ситуация с размещением на сайте украинских националистов "Миротворец" личных данных 12-летней Фаины Савенковой из Луганска совершенно недопустима. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Хочу еще раз поднять эту тему, - обратился он к собравшимся журналистам. - О ней уже писали, мы передали письмо от Фаины генеральному секретарю ООН".

"Это совершенно недопустимая ситуация", - подчеркнул Небензя.

Ранее скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес Савенкову в свой список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. "Миротворец" разместил в своей базе ее личные данные, фотографии и скриншоты публикаций. Администраторы сайта полагают, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Письмо Савенковой перенаправило в офис генсекретаря постпредство России при ООН. Позднее в ООН сообщили ТАСС, что не будут комментировать его содержание.