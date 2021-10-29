Небензя призвал быть реалистами в вопросе о том, кому принадлежит власть в Афганистане

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Никто не торопится признавать правительство "Талибана" (запрещенная в РФ организация) в Афганистане, но необходимо быть реалистами в вопросе о том, кто управляет этой страной. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя контакты представителей России с талибами.

"Никто не спешит их признавать. Что касается России, то талибы находятся у нас в санкционном списке", - сказал он. Однако, заметил Небензя, "нужно быть реалистами" в вопросе о том, кому принадлежит реальная власть в стране.

Небензя указал, что помимо политических обстоятельств существуют соображения гуманитарного характера, а именно необходимость предоставить помощь стране, изнуренной долгой войной и стоящей на пороге суровой зимы. "Мы поднимали эту тему на конференции в Москве, она обсуждалась также на встрече по Афганистану в Тегеране", - продолжил он.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.