Небензя: в обсуждении климатических изменений нельзя забывать об экономических вопросах

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Россия считает, что в вопросах, касающихся климатических изменений, необходимо учитывать экономические и социальные аспекты. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Есть множество идей относительно того, насколько амбициозными мы должны быть в достижении климатических целей по снижению температуры, что также является спорной темой", - указал Небензя, выступая на английском языке. Он напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настаивает на том, что необходимо не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия к 2030 году. "Это не совсем соответствует рекомендациям ученых кругов", - подчеркнул дипломат.

"Я не стараюсь предугадать или предвосхитить результаты [26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-26) в] Глазго, но я не обещаю, что это будет простой путь. Конечно, любая конференция по климату превращается в схватку, потому что речь идет не только о климате, но также об экономике, о социальной повестке. Это комплексный вопрос", - заключил Небензя.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Глазго в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.