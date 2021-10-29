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Небензя: диалог РФ и США по стратегической стабильности идет без политизации

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Диалог России и США по вопросам стратегической стабильности идет в деловом ключе и без политизации. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В общем смысле с момента ухода предыдущей [американской] администрации есть подвижки по ряду вещей, - отметил дипломат, отвечая по-английски на вопрос о состоянии двусторонних отношений РФ и США. - Началась пара диалогов, оба - очень важные, один из них - по стратегической стабильности". "Исходя из тех отчетов, которые я видел, у меня сложилось впечатление, что этот диалог развивается в деловом ключе и без политизации", - отметил дипломат.

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