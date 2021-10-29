Москва призывает ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия в связи с "фильтрационными мероприятиями" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Старомарьевка, находящемся в серой зоне на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР, призывает партнеров по "нормандскому формату" и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Продолжаем следить за развитием обстановки. Призываем наших партнеров по нормандскому формату и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе", - говорится в документе.

В МИД отметили, что ситуация в селе остается сложной в связи с тем, что туда "периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения так называемых фильтрационных мероприятий". "Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие "мероприятия" проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди", - говорится в комментарии.

В то же время, как отметили на Смоленской площади, в настоящее время обстановка несколько разрядилась. "У въезда в село появились представители Международного Комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов", - пояснили в министерстве.

Во вторник полномочный представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова сообщила, что ВСУ предприняли попытку захватить Старомарьевку. В среду глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о захвате этого населенного пункта, подчеркнув, что он находился в серой зоне, но при этом был на обеспечении ДНР, а также фигурировал как один из вариантов для установления зоны разведения сил и средств.

На фоне произошедшего захвата села силами Украины ситуация на линии соприкосновения еще больше обострилась. С утра и до позднего вечера 26 октября войска Киева наносили удары по всем направлениям, применялась артиллерия, минометы, вооружение БМП и гранатометы.