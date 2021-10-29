Небензя: Киев играет в опасную игру, применяя дроны для атак в Донбассе

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Киев играет в очень опасную игру, применяя беспилотники для атак в Донбассе. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Да, я видел доклады о дронах "Байрактар" (Bayraktar TB2), один из которых нанес удар по артиллерийским позициям ополчения, - отметил Небензя, отвечая по-английски на вопрос. - Я считаю, что украинцы ведут очень опасную игру".

Российский дипломат подчеркнул, что использование подобной военной техники не соответствует минским соглашениям. По словам Небензи, применение украинскими силами дронов "может иметь последствия, которые украинская сторона себе даже не представляет". "Это опасная игра, мне кажется, они должны это осознать, хотя, боюсь, этого не произойдет", - заключил постпред РФ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат "Байрактар". Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что "Байрактары" всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, "где необходимо усиление".

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар" выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.