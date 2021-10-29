МИД РФ пообещал ответить на каждый враждебный шаг США в вопросе работы диппредставительств

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия вновь предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем "раздражителям" в двусторонних отношениях. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен", - указала дипломат.

На каждый враждебный шаг США в вопросе работы диппредставительств последует соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, ничто не мешает США заполнить квоту в 455 человек на численность дипломатического персонала в РФ, включая столь востребованных консулов.

"Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 чел. на численность персонала, включая столь востребованных консулов", - говорится в комментарии.