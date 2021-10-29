Небензя вновь поставит перед Гутерришем вопрос о девочке, внесенной в базу "Миротворца"

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что намерен вновь поставить перед генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем вопрос о 12-летней Фаине Савенковой из Луганска, чьи личные данные оказались размещены на сайте украинских националистов "Миротворец".

"Я попросил генерального секретаря ООН по возможности ответить на поставленные вопросы, - сказал Небензя журналистам в пятницу. - Посмотрим, при случае я спрошу генерального секретаря об этом. Пока [реакции] нет".

Ранее украинский сайт "Миротворец" внес Савенкову в свой список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. "Миротворец" разместил в своей базе ее личные данные, фотографии и скриншоты публикаций. Администраторы сайта полагают, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Письмо Савенковой перенаправило в офис генсекретаря постпредство России при ООН. Позднее в ООН заявили ТАСС, что не будут комментировать его содержание.