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Небензя вновь поставит перед Гутерришем вопрос о девочке, внесенной в базу "Миротворца"

Речь идет о 12-летней Фаине Савенковой из Луганска

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что намерен вновь поставить перед генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем вопрос о 12-летней Фаине Савенковой из Луганска, чьи личные данные оказались размещены на сайте украинских националистов "Миротворец".

"Я попросил генерального секретаря ООН по возможности ответить на поставленные вопросы, - сказал Небензя журналистам в пятницу. - Посмотрим, при случае я спрошу генерального секретаря об этом. Пока [реакции] нет".

Ранее украинский сайт "Миротворец" внес Савенкову в свой список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. "Миротворец" разместил в своей базе ее личные данные, фотографии и скриншоты публикаций. Администраторы сайта полагают, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Письмо Савенковой перенаправило в офис генсекретаря постпредство России при ООН. Позднее в ООН заявили ТАСС, что не будут комментировать его содержание.

Теги
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичГутерриш, Антониу
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