Мурашко 30 октября посетит Владимирскую область по поручению президента

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу совершит рабочую поездку во Владимирскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи.

"Согласно программе поездки, глава Минздрава посетит ПЦР-лабораторию в областном кожно-венерологическом диспансере и станцию скорой медицинской помощи во Владимире", - сказали в пресс-службе.

Мурашко ранее назвал Владимирскую область в числе регионов, где надо наращивать число коек для пациентов с коронавирусом и ужесточать ограничения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 29 октября во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 62 156 случаев заболевания, в том числе 319 - за последние сутки. Выздоровели 52 429 человек, 2 211 пациентов умерли. Первый этап вакцинации прошли 385 848 жителей области, второй - 353 484. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,1%.