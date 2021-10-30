Патрушев: Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное топливо из других стран

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия готова принимать на безопасное хранение отработанное ядерное топливо из других стран. Об этом заявил в интервью, опубликованном в субботу на сайте kp.ru, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии мировой конференции по изменению климата, которая стартует 31 октября в Глазго.

По его словам, "с учетом всей производственной цепочки от добычи сырья до производства электроэнергии атомная станция выбрасывает в атмосферу почти в 70 раз меньше CO2, чем угольные ТЭС, и в три раза меньше, чем даже зеленая солнечная энергетика".

"Отработанное же ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века", - заявил секретарь Совбеза РФ.