СК РФ проверяет информацию об удержании россиян украинскими силовиками в Донбассе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России проверяет информацию о незаконных действиях украинских силовиков, которые удерживают российских граждан в Донбассе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия", - сказала она.

Петренко отметила, что на протяжении нескольких лет конфликта в Донбассе украинские военнослужащие систематически нарушают нормы международного права. "При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Старомарьевки председатель СК России поручил Главному следственному управлению по результатам процессуальной проверки незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом", - заключила Петренко.