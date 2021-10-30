Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские представители намерены провести переговоры с руководством Палестинской национальной администрации. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Недавно в России с визитом побывал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Планируем переговоры с руководством Палестинской национальной администрации", - сообщили в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что в целях разрешения арабо-израильского конфликта Россия также выступает с инициативой созыва "квартета" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств (ЛАГ). "Сохраняет актуальность и наше предложение о проведении в Москве палестино-израильской встречи на высшем уровне", - добавили в МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что 30 лет назад, 30 октября 1991 года, в Мадриде началась мирная конференция по вопросам арабо-израильского урегулирования. "Созыв такого форума под советско-американским коспонсорством стал возможен благодаря энергичному многостороннему сотрудничеству. Отмечаем особый вклад Испании как страны - устроительницы Мадридской конференции", - сказали в российском дипведомстве, добавив, что та встреча впервые собрала всех вовлеченных в урегулирование игроков и позволила выстроить комплексный мирный процесс на основе прямого политического диалога.

"К глубокому сожалению, по целому ряду причин наработанный на Мадридской конференции потенциал не был в полной мере использован, а по ряду направлений - растрачен", - констатировали в МИД.

Вследствие этого в зоне конфликта происходят "регулярные рецидивы военной конфронтации", указали в российском МИД. "Западный берег реки Иордан и сектор Газа захлестнули острые социально-экономические и гуманитарные проблемы, которые серьезно усугубляются отсутствием межпалестинского единства. От односторонних шагов, связанных с попытками изменить статус Иерусалима, в том числе Святых мест, поселенческой деятельностью и призывами к насилию, страдает палестинское и израильское гражданское население. Оказались существенно подорваны перспективы реализации закрепленного в решениях Совета Безопасности ООН постулата "территории в обмен на мир", из которого проистекает принцип "двух государств" - Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в сообщении.