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Саммит G20 в Риме

Главы МИД РФ и Китая на полях G20 обсудили беспрецедентный уровень двусторонних отношений

Как сообщил Сергей Лавров, задачи, которые ставят лидеры двух стран, выполняются на всех уровнях власти

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел первую на полях саммита Группы двадцати в Риме двустороннюю встречу, обсудив с министром иностранных дел КНР Ван И беспрецедентный уровень отношений двух стран.

"Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе", - сказал Лавров.

Российский министр напомнил, что до конца года предстоит 26-я встреча глав правительств России и Китая, перед которой пройдут заседания пяти соответствующих межправкомиссий. "Я думаю, что это будет очень серьезным вкладом экономических блоков наших правительств в подготовку очередного саммита", - считает он.

Лавров добавил, что рассчитывает обсудить с китайским коллегой все ключевые проблемы политической проблематики.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВан ИСаммит G20 в Риме
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