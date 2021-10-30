Лавров и глава МИД Китая подчеркнули актуальность созыва саммита постоянных членов СБ ООН

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И на встрече на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме подчеркнули актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В традиционно дружеской атмосфере главы внешнеполитических ведомств России и Китая провели обстоятельный и доверительный обмен мнениями по ключевым аспектам деятельности "двадцатки", уделив особое внимание перспективам развития объединения и вопросам взаимодействия двух стран в данном формате. Подчеркнута актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы и угрозы современности", - сообщили в министерстве.

Министры также обсудили ситуацию в Афганистане и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Лавров и Ван И отметили весомые практические результаты консультаций в московском формате по Афганистану и заседания расширенной "тройки".

"Были также рассмотрены насущные региональные и международные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и развитие обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете недавнего создания новых узкоблоковых структур, размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности в регионе, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров. - Отмечены весомые практические результаты заседаний расширенной "тройки" и московского формата консультаций по Афганистану в контексте дальнейшего продвижения межафганского национального примирения, а также координации международных усилий по содействию постконфликтному восстановлению этой страны".