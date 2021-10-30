Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Риме

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Риме. Турецкий министр встретил Лаврова на входе в отель The St. Regis Rome.

По пути в комнату переговоров Лавров поинтересовался у турецкого коллеги, в этом ли отеле он остановился. Чавушоглу ответил, что да, что очень любит эту гостиницу.

В начале встречи Лавров рассказал, что в Риме Россию на саммите G20 также представляет министр финансов страны Антон Силуанов. Чавушоглу сказал, что слушал выступление российского президента, после чего министры продолжили переговоры без прессы.