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Саммит G20 в Риме

Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Риме

Турецкий министр встретил главу МИД РФ на входе в отель The St. Regis Rome

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Риме. Турецкий министр встретил Лаврова на входе в отель The St. Regis Rome.

По пути в комнату переговоров Лавров поинтересовался у турецкого коллеги, в этом ли отеле он остановился. Чавушоглу ответил, что да, что очень любит эту гостиницу.

В начале встречи Лавров рассказал, что в Риме Россию на саммите G20 также представляет министр финансов страны Антон Силуанов. Чавушоглу сказал, что слушал выступление российского президента, после чего министры продолжили переговоры без прессы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютСаммит G20 в Риме
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