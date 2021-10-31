Лавров назвал позитивными результаты работы саммита G20 в Риме

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях стала главным выводом саммита Группы двадцати. Об этом в воскресенье заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита стран G20.

"Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита - не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию, - заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. Подавляющее большинство участников высказались за то, чтобы Группа двадцати подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов", - сказал он. Министр в целом оценил результаты саммита как "очень позитивные".

Страны Группы двадцати хотят взаимного признания сертификатов о вакцинации, заявил Лавров. "Очевидно, что лидеры хотят взаимного признания сертификатов о вакцинации", - сказал он.

Отвечая на вопросы прессы, Лавров также отметил, что не видит связи между продвижением вакцинации и тем, что президент РФ Владимир Путин пока не прошел ревакцинацию от коронавируса. "Я не вижу никакой связи", - заявил глава российского дипведомства. "Многие лидеры в своих речах поддержали слова президента России Владимира Путина о вакцинах", - добавил он.

Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, призвал к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. Также, по его словам, недобросовестная конкуренция приводит к тому, что до сих пор не все страны мира могут получить доступ к таким препаратам.

Страны Группы двадцати в совместной декларации, принятой в воскресенье по итогам двухдневного саммита в Риме, обязались прикладывать усилия для обеспечения достаточного количества вакцин от коронавируса, доступ к которым должен быть у всех. Государства - участники "двадцатки" также отметили, что признают важность общих стандартов при международных поездках, в том числе сертификатов по вакцинации, совместного признания цифровых приложений.