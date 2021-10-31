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Отношения России и НАТО
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Лавров заявил, что НАТО не желает никакого взаимодействия с Россией

Как отметил глава МИД РФ, если у альянса появится повод для обращений к Москве, он может это сделать через посла в Бельгии
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Россия не располагает информацией, что НАТО собирается наладить контакты с Москвой, альянс не желает никакого взаимодействия. Об этом в воскресенье заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита стран Группы двадцати.

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"У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", - сказал глава российского дипведомства, отвечая на вопрос ТАСС о том, появились ли сигналы со стороны НАТО о необходимости налаживать диалог с Москвой.

"Она [НАТО] желала, когда еще у нас были там представители и работал Совет Россия - НАТО, только учить нас жизни, требуя каждый раз: "Давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину". Вот был весь их интерес, в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Все, вопрос закрыт", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также указал, что, если у НАТО появится повод для обращений к Москве, они могут сделать это через посла в Бельгии. "Мы уведомили Североатлантический альянс, что в случае чего [вы] можете посылать сигналы через этого дипломата", - добавил министр.

6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября Лавров сообщил, что РФ приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию сотрудников российского постпредства. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБельгияУкраинаСШАРоссияОтношения России и НАТО
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