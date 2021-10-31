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Саммит G20 в Риме
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Лавров сообщил, что пообщался накануне с Байденом на полях саммита G20

С госсекретарем США Энтони Блинкеном в Риме, по словам главы МИД РФ, он не встречался

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Риме, но пообщался с американским президентом Джо Байденом в субботу на полях саммита стран Группы двадцати (G20).

"Нет, я не видел Тони Блинкена в Риме, я не знаю, находится ли он здесь или нет, - сказал Лавров в воскресенье журналистам. - Но вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом [США Джо] Байденом".

Саммит руководителей стран Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября. Несколько лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выступили на форуме по видеосвязи.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБайден, ДжоБлинкен, ЭнтониСаммит G20 в Риме
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