Лавров сообщил, что пообщался накануне с Байденом на полях саммита G20

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Риме, но пообщался с американским президентом Джо Байденом в субботу на полях саммита стран Группы двадцати (G20).

"Нет, я не видел Тони Блинкена в Риме, я не знаю, находится ли он здесь или нет, - сказал Лавров в воскресенье журналистам. - Но вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом [США Джо] Байденом".

Саммит руководителей стран Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября. Несколько лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выступили на форуме по видеосвязи.