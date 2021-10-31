Лавров сообщил, что Байден на встрече с ним подчеркнул настрой на дальнейшие контакты

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает полезной встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита Группы двадцати в Риме, американский лидер подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты.

"Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы [президенту РФ] Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты. Ну и как эти контакты в обозримой перспективе выстроить, мы тоже кратко обсудили. Я уже президенту передал об этом, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, состоится ли встреча лидеров РФ и США.

Ранее в воскресенье Лавров сообщил, что пообщался с Байденом накануне на полях саммита Группы двадцати.