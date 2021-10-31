Лавров: РФ ждет реакции партнеров на свои предложения по встрече в "нормандском формате"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия передала партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в "нормандском формате", ожидает их реакции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Россия смысл в проведении нового саммита "нормандской четверки".

13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в нормандском формате и в контактной группе по урегулированию в Донбассе для разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Она отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.

В понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам, что встреча глав МИД стран "нормандской четверки" готовится, но дата еще не определена.