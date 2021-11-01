Лавров: нельзя допустить дестабилизации союзников РФ в Центральной Азии из-за Афганистана

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главной задачей для России является недопущение дестабилизации центральноазиатских союзников после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено РФ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Для нас главное - это их стабильность, потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим, - сказал он. - Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана".