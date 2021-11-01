МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго, но записал видеообращение к участникам одной из сессий конференции. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, к сожалению, не будет выступать [на лидерском саммите в рамках конференции COP26 в Глазго], потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции. Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции", - сказал Песков. "Непосредственно выступления, да, действительно, к сожалению, не будет, это просто не предусмотрено форматом этого мероприятия", - продолжил представитель Кремля.

При этом он не уточнил подробности видеообращения Путина на одной из сессий в Глазго, в том числе не ответил на вопрос, в какой день запись будет показана. "Это нужно у участников конференции спрашивать. Этого я точно не могу сказать, когда и как они покажут", - пояснил представитель Кремля. Ранее Минприроды РФ сообщило, что мероприятие, посвященное управлению лесным хозяйством, запланировано в рамках COP26 на 2 ноября.

Песков отметил, что тема конференции в Глазго во многом перекликается с климатической повесткой саммита Группы двадцати, состоявшегося 30-31 октября. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин, выступая на "двадцатке", "достаточно подробно изложил подходы российской стороны".

Как сообщалось ранее, более 100 глав государств и правительств со всего мира, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона, примут участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая открылась накануне, 31 октября, в Глазго. При этом основная работа форума начинается в понедельник - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня.