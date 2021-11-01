Песков заявил, что Россия весьма активно участвовала в саммите G20

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия принимала активное участие в работе саммита Группы двадцати (G20), который проходил в Риме в минувшие выходные. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена.

Ранее президент США выступил с утверждением, что разочарование по итогам саммита Группы двадцати в Риме связано с позициями РФ, КНР и Саудовской Аравии по обязательствам, направленным на борьбу с изменением климата.

"Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что на саммите было два очень содержательных выступления президента РФ Владимира Путина, "хотя и посредством видеоконференции". Помимо этого, напомнил Песков, Россия обозначила для себя целевые ориентиры по достижению углеродной нейтральности, причем сделала это даже не на самом мероприятии, а "неделями ранее".

Саммит "Большой двадцатки" проходил в Риме 30-31 октября. Президент России принял в нем участие по видеосвязи.