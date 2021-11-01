Песков: Россия и США считают необходимым продолжить контакты на высшем уровне

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон видят необходимость продолжения контактов на высшем уровне, это важно для двусторонних отношений и диалога по международной проблематике. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии", - отметил он.

Песков добавил, что Москва рассчитывает на продолжение контактов с Вашингтоном в сфере кибербезопасности.

"Мы говорили, что в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Разумеется, эти контакты проводятся в закрытом режиме. Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне. Надеемся, что эти контакты будут продолжаться", - указал представитель Кремля.