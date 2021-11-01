Лавров обсудил с Байденом в Риме тему российско-американских контактов на высшем уровне

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме обсудил с президентом США Джо Байденом тему российско-американских контактов на высшем уровне. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, министр Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом Байденом, это важно. Было продолжено обсуждение того ранее достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне, - сказал представитель Кремля. - Поэтому встреча была важной. Контакты будут продолжены".

По его словам, Москва и Вашингтон считают необходимым продолжить контакты на высшем уровне, поскольку это имеет большое значение для двусторонних отношений и диалога по международной проблематике.

"Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии", - отметил Песков.

Ранее в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Лавров сообщил, что Байден во время их встречи в субботу подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и передал ему наилучшие пожелания.