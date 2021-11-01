Лавров заявил, что США на "саммите демократий" хотят обеспечить себе "массовку"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. США, приглашая страны на "саммит демократий", пытаются продемонстрировать массовость своего движения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Саммит за демократию" нацелен на то, чтобы разделить людей, страны на демократические и недемократические. Думаю, это объясняется тем, что американцы хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения, во главе которого стоит Вашингтон", - сказал он.

"Будет забавно посмотреть, кого конкретно и в каком качестве пригласили, - продолжил министр. - Почти убежден, что будут "заходы" и к некоторым из наших стратегических партнеров и союзников". Глава МИД РФ выразил надежду, что "они проявят приверженность обязательствам, существующим в других форматах, а не в неких искусственно, на разовой основе, неофициально созываемых саммитах".

Лавров при этом отметил, что России и Китая нет в списке приглашенных. "Некоторые наши партнеры шепчут нам на ухо, что им сказали готовиться, якобы скоро придет приглашение. На вопрос, что они будут там делать, отвечают, что они выступят онлайн, а потом будет распространено итоговое заявление. Можно ли его посмотреть? Отвечают, что покажут потом. Это суверен и все его вассалы", - констатировал глава МИД РФ.

11 августа в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созывает "Саммит за демократию". На предстоящем саммите, как ожидается, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.