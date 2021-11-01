Лавров назвал истерикой заявления из ЕС о связи Минска и Москвы с приграничным кризисом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полуистеричные заявления от представителей некоторых стран ЕС о якобы имеющей место причастности Белоруссии и РФ к приграничному кризису с беженцами недостойны серьезных политиков. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Полуистеричные крики, звучащие из некоторых стран ЕС, что Белоруссия при поддержке России сознательно налаживает эти потоки, недостойны серьезных политиков. Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику", - сказал он.

По словам Лаврова, западные государства призывают других разделить с ними ответственность за судьбу потоков беженцев, которые возникли из-за их авантюр в разных странах. "У наших западных коллег такая манера. Они любую ситуацию рассматривают с той исторической, хронологической точки, которая им удобна. Ливию разбомбили, Ирак разбомбили. Потом начали всех призывать проявить разделенную ответственность за судьбу беженцев. Мы спросили, почему разделенную? Проблему же они создали. Они ответили: "кто старое помянет, тому глаз вон", это все в прошлом, они осознали, сейчас проблема в наших руках", - сказал министр.

Он напомнил о потоках беженцев из Сирии, Ирака и в последнее время Афганистана, а также отметил, что через Ливию бегут жители Сахаро-Сахельского региона Африки.

"Перечисляя все эти страны, откуда "импортируется" нестабильность в виде нелегальных мигрантов, давайте не будем забывать, в чем причина развала этих государств. Она известна - это результат авантюр Запада, - добавил Лавров. - Иракская авантюра США, куда потом для круговой поруки подтянули несколько десятков тысяч натовцев и не только, жаждущих понравиться Вашингтону. Это агрессия против Ливии, провал двадцатилетнего пребывания, громогласно объявленного как миссия по установлению мира в Афганистане. В Сирии пытались сделать то же самое. В итоге сорвали с насиженных мест несколько миллионов человек, которые сейчас пытаются из Ливана, Иордании, Турции попасть в Европу".