Лавров считает, что Киев своими провокациями пытается втянуть Москву в силовые действия

"Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - сказал он.

Лавров также обратил внимание на "загадочную историю" с беспилотником Bayraktar в Донбассе. "Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось", - заметил глава МИД РФ.

"Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате", - сказал Лавров.

"Встреча ради встречи нам не нужна", - подчеркнул министр.

Россия не уходит от встреч в "нормандском формате"

Москва не уходит от встреч в "нормандском формате", это Киев "пальцем не пошевелил", чтобы выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Париже в 2019 году.

"Сейчас нас пытаются "зазвать" и ссылаются на то, что президент России Владимир Путин обещал организовать "нормандский формат" хотя бы на уровне министров. Мы не уходим от встреч. Но президент России Владимир Путин, обещая, что он поручит поработать над этим процессом, сказал, что нам сначала надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже, - отметил он. - Все, что там было оговорено, должна была делать киевская власть. Она пальцем не пошевелила по "формуле Штайнмайера", по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины и по вопросам безопасности".

Глава МИД РФ указал, что немецкие и французские коллеги все время предлагают сохранить "конструктивную двусмысленность" вокруг того, кто должен выполнять минские договоренности. "Буквально через два дня после телефонного разговора президента России, канцлера ФРГ и президента Франции, когда Владимир Путин указал на неприемлемость этой законотворческой деятельности, включая законопроект [Украины] о переходном периоде, который рушит все, состоялся саммит ЕС - Украина. По его итогам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский подписали заявление, добрая четверть которого посвящена славословию по поводу кризиса на юго-востоке Украины, - пояснил он. - В нем официально, устами главных лиц в Брюсселе и президента Украины заявлено, что Россия несет в этом кризисе особую ответственность, поскольку она является стороной конфликта".

По словам Лаврова, РФ незамедлительно запросила Берлин и Париж по этому поводу. "Что в итоге - конструктивная двусмысленность или вот это? Нам ответили, что для нас это не должно быть удивительно, с самого начала кризиса с 2014 года они исходили из того, что мы должны это все делать. Тогда зачем подписывали минские договоренности?" - задался вопросом глава российского дипведомства.

Показательный момент

Лавров обратил внимание и на то, что, когда страны собирались в Париже на саммит в декабре 2019 года, был подготовлен проект документа. Первым пунктом этого документа, как отметил глава МИД РФ, было записано, что лидеры нормандского формата призывают к разведению войск, отводу тяжелой техники вдоль всей линии соприкосновения. "Президент Владимир Зеленский сказал, что он на это не может пойти, что "вдоль всей линии он не хочет, давайте только в трех точках". Даже немцы и французы были немного ошарашены, потому что помощники президентов и канцлера накануне этого саммита согласовали текст. В итоге развели руками, согласились на размежевание в этих трех точках, что до сих пор не выполняется Украиной", - добавил он.

По мнению Лаврова, не было желания "принять действительно радикальную меру, которая позволила бы существенно ограничить риски военных столкновений и риски для мирного населения".

"С огромным трудом летом 2020 года договорились о специальных мерах, подписали в рамках контактной группы, что любой огонь не должен вызывать ответный огонь немедленно, иначе это будет эскалация. После любого обстрела командир подразделения, которое было обстреляно, должен доложить верховному командующему. И только при подтверждении верховным командующим может открывать ответный огонь. Республики записали это в приказах. Украина категорически отказывалась это делать. Вдруг несколько месяцев назад ее уговорили, она пошла по этому пути, выполняя то, что согласовали год назад. Но недавно командующий Объединенными силами Украины заявил, что ничего не надо: если услышал где-то выстрел, даже в воздух, можешь бомбить мирное население", - заключил он.