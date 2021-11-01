Лавров: когда дело касается геополитики, на Западе забывают, что бог создал всех равными

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Страны Запада забывают об истинном смысле многополярности, которая формируется в современном мире, когда дело касается геополитики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Он констатировал, что на Западе под многосторонностью начали подразумевать необходимость для всех остальных признать лидерство западного мира и превосходства его ценностей. "А многосторонность, описанная на американском долларе, - "единство в многообразии" - и на самом деле воплощенная в ООН, кажется неудобной, потому что этого "многообразия" оказывается многовато для тех, кто хочет утверждать повсюду единство своих ценностей", - добавил Лавров.

Глава российского МИД назвал такой подход неконструктивным. "В этом проявляется их понимание серьезных процессов, разворачивающихся в мире в связи с формированием многосторонности, многополярности в том смысле, в котором задумал бог, когда всех создал равными. Так говорится даже в американской конституции, но об этом забывают, когда дело касается геополитики", - заметил Лавров.

В качестве примера он привел инициативу ФРГ и Франции о создании "альянса мультилатералистов".

"На вопрос, зачем его формировать, когда апогей многосторонности - это Организация Объединенных Наций, где представлены все суверенные государства, ответ был интересный: в ООН много консерваторов, тормозящих истинные процессы многосторонности, а они, передовики, хотят быть в авангарде и всем своим примером показывать остальным, как надо развивать многосторонность. Вопрос: а где "идеал" многосторонности? Якобы это Европейский союз. Это "эффективный мультилатерализм", - подытожил глава российской дипломатии.