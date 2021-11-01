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Лавров: когда дело касается геополитики, на Западе забывают, что бог создал всех равными

Глава МИД РФ отметил, что на Западе под многосторонностью начали подразумевать необходимость для всех остальных признать лидерство западного мира и превосходства его ценностей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Страны Запада забывают об истинном смысле многополярности, которая формируется в современном мире, когда дело касается геополитики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Он констатировал, что на Западе под многосторонностью начали подразумевать необходимость для всех остальных признать лидерство западного мира и превосходства его ценностей. "А многосторонность, описанная на американском долларе, - "единство в многообразии" - и на самом деле воплощенная в ООН, кажется неудобной, потому что этого "многообразия" оказывается многовато для тех, кто хочет утверждать повсюду единство своих ценностей", - добавил Лавров.

Глава российского МИД назвал такой подход неконструктивным. "В этом проявляется их понимание серьезных процессов, разворачивающихся в мире в связи с формированием многосторонности, многополярности в том смысле, в котором задумал бог, когда всех создал равными. Так говорится даже в американской конституции, но об этом забывают, когда дело касается геополитики", - заметил Лавров.

В качестве примера он привел инициативу ФРГ и Франции о создании "альянса мультилатералистов".

"На вопрос, зачем его формировать, когда апогей многосторонности - это Организация Объединенных Наций, где представлены все суверенные государства, ответ был интересный: в ООН много консерваторов, тормозящих истинные процессы многосторонности, а они, передовики, хотят быть в авангарде и всем своим примером показывать остальным, как надо развивать многосторонность. Вопрос: а где "идеал" многосторонности? Якобы это Европейский союз. Это "эффективный мультилатерализм", - подытожил глава российской дипломатии.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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